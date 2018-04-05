إحياء الذكرى الـ50 لاغتيال مارتن لوثر فى الولايات المتحدة

واشنطن 5-4-2018م (وكالات) أحيت الولايات المتحدة الذكرى الـ50 لاغتيال مارتن لوثر كينج، الذى يُعد رمز النضال من أجل الحقوق المدنية فى أمريكا، حيث خرج المئات إلى الشوارع فى ولاية تينيسى الأمريكية فى مسيرة حاشدة لإحياء ذكرى الاغتيال.

وانتشرت قوات الشرطة الأمريكية لتأمين المشاركين فى إحياء الذكرى الـ50 لاغتيال مارتن لوثر كينج الذى كان يكافح من أجل الحقوق المدنية للأمريكيين السود.

واغتيل مارتن لوثر برصاصة أطلقت عليه من شرفة فندق فى ممفيس بولاية تينيسى فى الرابع من أبريل 1968، وكان فى التاسعة والثلاثين من العمر.

