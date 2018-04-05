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استمرار المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

التاريخ : 05-04-2018 - 07:34:00 صباحاً
سول5-4-2018م (رويترز) - شاركت فرق المشاة البحرية الكورية الجنوبية فى المناورات العسكرية المشتركة التى تقام بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فى بوهانج لتعزيز الاستعداد القتالى للبلدين لدعم القوات فى الدفاع عن شبه الجزيرة الكورية.
وفى وقت سابق، انطلقت فى شبه الجزيرة الكورية، مناورات "فرخ النسر" العسكرية، بين قوات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حسب مسؤولين رسميين.
ونقلت وكالة "يونهاب" الرسمية للأنباء فى كوريا الجنوبية، عن مسؤولين بوزارة الدفاع- لم تسمهم- أن التدريبات الميدانية المشتركة يشارك فيها 11 ألفًا و500 جندى من أمريكا، ونحو 300 ألف من كوريا الجنوبية.
وأضاف المسؤولون أنّ المناورات العسكرية تستمر لمدة 4 أسابيع، بمشاركة السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية (يو أس أس واسب) التى يبلغ وزنها 40 ألفًا و500 طن، وحاملة الطائرات الأمريكية (يو أس أس بونهام ريتشارد). يشار إلى أن المناورات بين الحليفتين تم تأجيلها نحو شهر، حتى انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى شهدتها مدينة بيونج تشانج، شمال شرقى كوريا الجنوبية، فى فبراير الماضي.
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