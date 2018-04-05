رئيس الجمهورية يفتتح عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحليتي كوستي وقلي بالنيل الأبيض

كوستي 5 - 4 - 2018م ( سونا ) -إفتتح المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية في اليوم الثاني لزيارته لولاية النيل الأبيض عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحليتي كوستي وقلي ، برفقة الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي ولاية النيل الأبيض وعدد من الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة والقيادات التشريعية والسياسية والأمنية والتنفيذية، افتتح سيادته رئاسة الجمارك بمدينة كوستي التي تم تشييدهما لتواكب حركة الصادرات والواردات وموقع الولاية الحدودي وفتح التجارة مع دولة جنوب السودان .

ودشن سيادته سفلتة الطرق الداخلية بمدينة كوستي ، وإفتتح رئيس الجمهورية المرحلة الأولى من سفلتة طريق كوستي ، قلي ، الشور ، الدويم ، بطول 103 كليومتر، بتكلفة تقارب الـــ 400 مليون .

ومن المشروعات التي تم إفتتاحها خلال الزيارة مسرح كوستي القومي الذي تم تشييده بمواصفات المسرح القومي بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، ويسع لـ خمسة آلاف متفرج .

وفي ذات السياق افتتح رئيس الجمهورية مركز التجاني محمد خير النموذجي للتأمين الصحي بكوستي الذي تم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة ويضم عددا من التخصصات الطبية .