رئيس القضاء يطلق سراح 72 نزيلا من سجن مدينة النهود

النهود 5 - 4 - 2018 م ( سونا ) - أطلق رئيس القضاء مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله سراح 72 نزيلا من سجن مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

وقال لدى مخاطبته النزلاء اليوم بحضور ممثل والي ولاية غرب كردفان المهندس ياسر محمد الحسن والأستاذ الشريف محمد عباد، إن السجن تهذيب وإصلاح ومراجعة للنفس ، مشيرا إلى تشكيل دائرة من أعضاء المحكمة العليا برئاسته للنظر في أمر النزلاء المحكومين بأحكام قصيرة المدى كان نتاجها إطلاق سراح 72 نزيلا من سجن النهود .

ووجه رئيس القضاء النزلاء بالسير في الطريق الصحيح والعيش الكريم ، داعيا كافة مكونات مجتمع المنطقة للتصالح وإشاعة السلام ونبذ الصراعات والتفكير السليم في المستقبل.

وفي هذا الإطار زار رئيس القضاء والوفد المرافق له منزل أسرة القاضي محمد أحمد مصطفى إبراهيم أبورنات أول رئيس للقضاء بالسودان، حيث قدم حفيد الأسرة مصطفى أبورنات نبذة تاريخية عن حياة الراحل وإسهاماته في مجال العدالة، واصفا الزيارة بالتأريخية والأولى من نوعها .

وقال رئيس القضاء إن منزل أبورنات منزلا تاريخيا، مشيرا لخصوصية الزيارة، موضحا أن أبورنات قد حافظ على استقلالية القضاء منذ توليه منصب رئيس القضاء، مشيدا بحفاوة الاستقبال .