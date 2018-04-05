انطلاق اللقاء السنوي لأيام البحث العلمي بجامعة جدة بالأحد

جدة 5-4-2018م (واس)- يفتتح معالي الدكتور عدنان بن سالم الحميدان مدير جامعة جدة , الأحد القادم, فعاليات اللقاء السنوي الأول لأيام البحث العلمي " تحت شعار "من المعمل إلى السوق", بتنظيم من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي, وبمشاركة متخصصين من داخل وخارج المملكة, وذلك بقاعة التشريفات بالمقر الرئيسي للجامعة.

وسيتم خلال اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام, بحث ومناقشة العديد من الأوراق العلمية التي تتضمن عدداً من الموضوعات ومنها آخر المستجدات العلمية في مجال الأمن السيبراني، والذكاء الصناعي في كيفية نقل نتائج الابحاث من المعمل إلى السوق، وبحث المستجدات في مجال فلاتر تحلية المياه والتقنية الحيوية، والغذاء الصحي باستخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى سلامة الغذاء والصحة في عربات الطعام وتطبيقاتها الذكية, وأثرها الاقتصادي على السوق المحلي، علاوة على آخر مستجدات الصناعة والتقنيات الحديثة في مجال الانتاج النباتي.

كما سيشهد اللقاء توقيع عقود المشروعات المقبولة لبرامج البحث العلمي بجامعة جدة, وبحث سبل التعاون العلمي المشترك وآلياته ما بينها وبين عدد من الجامعات السعودية والأجنبية, واتفاقيات التعاون الدولية وبرامج دعم الجامعات والمراكز البحثية في ظل رؤية المملكة 2030, وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بموضوع اللقاء.