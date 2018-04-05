والي النيل الأزرق يعلن انطلاقة حملة الجمع القسري للسلاح والمركبات غير المقننة

الدمازين 5-4-2018( سونا) - أعلن الأستاذ حسين يس حمد والي ولاية النيل الأزرق عن بداية حملة الجمع القسري للسلاح والمركبات غير المقننة بالولاية، ووجه اللجنة العليا باتخاذ كافة الترتيبات والتدابير اللازمة في هذا الصدد.

جاء ذلك لدى مخاطبته ختام طابور السير الطويل للواء الرابع احتياطي ( وثبة الأسود) الذي نظمته قيادة الفرقة الرابعة مشاة بمشاركة الأستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس التشريعي وعدد من أعضاء حكومة الولاية واللواء الركن د . إبراهيم محمد عبد الرحيم قائد الفرقة الرابعة ولفيف من المواطنين بساحة ميدان المدفعية.

وحيا يس القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة والتزامها بقرارات رئيس الجمهورية بوقف إطلاق النار وإعطاء السلام فرصة .

وطمأن يس المزارعين والرعاة بأن أموالهم وممتلكاتهم في أعناق القوات المسلحة، مشيرا إلى أن لجنة أمن الولاية وضعت كافة الترتيبات لتأمين الموسم الزراعي .