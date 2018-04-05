اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالنيل الأزرق تؤكد وقوفها مع القوات المسلحة

الدمازين 5-4-2018( سونا) - امتدح الأستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس التشريعي رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرعايته لمشروعات التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة .

وأكد سراج خلال مخاطبته ختام طابور السير الطويل للواء الرابع احتياطي الفرقة الرابعة مشاة وقفتهم مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وإسنادها، معلنا وقوف اللجنة بكافة مكوناتها المجتمعية سندا وعضدا للقوات المسلحة من أجل حماية الوطن والمواطن وردع كل من تسول له نفسه المساس بمكتسبات البلاد.

وقال سراج "سعداء بالمشاركة في ختام طابور السير الطويل للواء الرابع احتياطي الفرقة الرابعة مشاة"، مشيدا بلوحة العزة والكرامة والشموخ التي جسدها أسود النيل الأزرق واستعدادهم للذود عن حمى الوطن ومن أجل ولاية آمنة ومستقرة .