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أخبار محلية - سياسية

والي الخرطوم يعين العراقي معتمدا لجبل أولياء

التاريخ : 05-04-2018 - 01:36:00 مساءً
الخرطوم 5 - 4 - 2018م ( سونا ) -أدى القسم أمام والي ولاية الخرطوم الفريق أول مهندس مستشار ركن عبد الرحيم محمد حسين ظهر اليوم العميد شرطة دكتور أبوعبيدة عبد العزيز محمد عثمان العراقي، معتمداً لمحلية جبل أولياء جاء ذلك بحضور نائب والي ولاية الخرطوم الأستاذ محمد حاتم سليمان .
وقال المعتمد الجديد إنه سيعمل وفق الأولويات التي حددتها الولاية للمرحلة المقبلة، وتعهد في تصريحات موجزة بإعادة ترتيب أوضاع النظافة وكل الخدمات والمياه ومعاش المواطن، واضعا في حسبانه تمدد رقعة المعتمدية .
وأكد أنه سيبدأ من حيث انتهى سلفه، ذاكرا إياه بالخير، واعدا بتقديم أفضل ماعنده، مشيرا إلى أن هنالك الكثير من الشبه بين مواطني شريط النيل الأبيض .
تجدر الإشارة إلى أن العراقي كان قد تقلد منصب معتمد محلية ربك، ومنها إلى محلية كوستي فضلا عن كونه أحد أبرز أكادميي قوات الشرطة في مجال الإعلام والعلوم السياسية وله العديد من الدورات الإعلامية الأمنية، كما له عدد من المشاركات الخارجية .
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