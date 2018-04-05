السودان والمغرب يوقِّعان برنامج العمل لسنة 2018 على هامش المؤتمر الدولي الأول للعدالة

مراكش 5 - 4 - 2018 م ( سونا ) - أكد وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل أهمية استقلال القضاء في ممارسة العدالة بالنسبة للمتقاضين وللدولة، مشددا على ضرورة تأطير العدالة وتمكينها.

وأشار في كلمته اليوم في المؤتمر الدولي للعدالة الذي عقد بالعاصمة المغربية مراكش في الفترة من 2-4 من أبريل الجاري إلى أن تأطير العدالة وتمكينها يتأتي بضمان إستقالالية قرار الجهة العدلية في اتخاذ القرار مبينا أن العدالة تعزز القانون مؤكدا أن أهمية إتخاذ القرار بحيادية وشفافية تامة تنبع من أهمية استقلال القضاء.

وأضاف أن رسالة العاهل المغربي الملك محمد السادس التي وجهها للمشاركين في المؤتمر خلال الجلسة الافتتاحية تضمنت مبادئ مهمة بالنسبة للمتقاضي وبالنسبة للدولة في مقدمتها ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق.

وأشاد د. جميل بالتوجهات الحديثة للعدالة في المغرب و النظم العدلية المتسقة بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها وكان آخرها فصل النيابة عن وزارة العدل مما يعزز مكانة النيابة واستقلالها في اتخاذ القرار ويؤدي كذلك إلى مزيد من التعاون بين الأجهزة العدلية كل في مجاله وأضاف: "لدينا في السودان تجربة سابقة بنفس الكيفية وكل جهة لها قانون يرعاها وينظم عملها". مشيرا إلى وجود مجالس ترعى التنسيق بين الأجهزة العدلية.

وأبان أن المغرب تخطو خطوات واسعة وثابتة ومريحة نحو تحقيق العدالة مشيرا إلى التعاون الكبير القائم بين السودان والمغرب في المجال العدلي مشيدا بالتنظيم الرائع لهذه التظاهرة العدلية التى جاءت بحضور أكثر من 80 دولة و40 وزير و160 مشاركا وأعرب عن شكره للحكومة المغربية على تقديم الدعوة للمشاركة في المؤتمر.

يذكر أن وزير العدل قد وقع على هامش أعمال المؤتمر مع نظيره المغربي برنامج العمل لسنة 2018 والذي يأتي في إطار سلسلة برامج العمل التي توقع بين البلدين لعدة سنوات في مختلف المجالات.