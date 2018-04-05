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أخبار محلية - سياسية

نائب رئيس الجمهورية يؤكد حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين

التاريخ : 05-04-2018 - 02:45:00 مساءً
الخرطوم 5-4-2018م (سونا) - أكد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بالبلاد في المجالات كافة.
واطلع لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري وفد شركة خلوج للاستثمار الحيواني المحدودة بحضور وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية جلال الدين رابح، على المشروعات التي طرحتها الشركة في مجال تطوير الصادر خاصة في مجال الثروة الحيوانية.
وأكد وزير الدولة بالثروة الحيوانية في تصريحات صحفية أن الوزارة ستعمل على إحكام التنسيق مع الشركة لتحقيق الأهداف المنشودة لمصلحة الجانبين في ظل إمكانات السودان الكبيرة في مجال الثروة الحيوانية.
من جانبه أوضح صالح الجزلان مدير الشركة أن الشركة تعمل على تنمية المجتمعات الريفية من خلال تطوير وسائل الإنتاج وفقا لاحتياجات المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن اللقاء تناول سير العمل في الشركة والمشاكل التي تواجهها بجانب مدى انتشار الشركة في الولايات المستهدفة.
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