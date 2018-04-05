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أخبار محلية - سياسية

رئيس الجهاز القضائي يزور مجمع محاكم النهود ويلتقي بالسلك القضائي

التاريخ : 05-04-2018 - 02:59:00 مساءً
النهود 5 - 4 - 2018 م ( سونا ) - وقف مولانا البروفسير حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء على سير العمل بمجمع محاكم مدينة النهود جاء ذلك لدى لقائه بالسادة القضاة، وناقش معهم عددا من القضايا التي تتعلق بسير العدالة.
كما التقى سيادته بمجمع المحاكم بأعضاء نقابة المحاميين حيث أكد الأستاذ أحمد محمد الحسن نقيب المحامين بالنهود تعاون المحامين التام مع وكلاء النيابة والقضاء في الإطار القانوني، مشيدا بتطور ثقافة التقاضي بين المواطنين أمام الجهات المختصة، مطالبا بإنشاء محكمة استئناف وتوفير المزيد من قضاة الدرجة الأولى بمجمع محاكم النهود.
وفي ذات الإطار التقى رئيس القضاء بمنزل الأمير عبد القادر منعم منصور ناظر عموم شراتي منطقة دار حمر بوفد شراتي قبيلة حمر حيث تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الصلة بأمن واستقرار المنطقة خاصة في مجال القضاء الأهلي وأهليته.
وقال مولانا خالد حمزة زين العابدين الناطق الرسمي للسلطة القضائية في تصريح لـ(سونا) إن هذه الزيارة موفقة وأدت الغرض المرجو وأوضح أن اهتمام رئيس القضاء بالإدارة الأهلية يجئ لدورها في وقف العديد من الصراعات القبلية.
وأبان أن إطلاق سراح 87 نزيلا ونزيلة من سجني الفولة والنهود جاء لظروف صحية واجتماعية وتقديرات أخرى قضائية.
وكان رئيس القضاء افتتح برفقة ممثل والي غرب كردفان المهندس ياسر محمد الحسن ورئيس المجلس التشريعي بالولاية الأستاذ الشريف محمد عباد منازل القضاة بمدينة النهود في إطار تهيئة البيئة السكنية للقضاة ضمن الخطط الإستراتيجية للسلطة القضائية.
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