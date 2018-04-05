مجلس الوزراء يجيز مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

الخرطوم في 5-4-2018م (سونا) - أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، مجموعة من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين السودان وعدد من الدول، شملت اتفاقية بين حكومة السودان وحكومة جنوب إفريقيا للتعاون في مجال التجارة، واتفاقية بين السودان والجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الأستاذ عثمان حسين، الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريحات صحفية، إن المجلس أجاز أيضا مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان ووزارة التعليم العالي الموريتانية، وكذلك مذكرة تفاهم بين السودان وتركيا في مجال التعليم.



