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أخبار محلية - سياسية

د. فيصل حسن يبحث مع السيسي سير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

التاريخ : 05-04-2018 - 03:58:00 مساءً
الخرطوم 5-4-2018م(سونا ) - أمن حزبا المؤتمر الوطني والتحرير والعدالة القومي على ضرورة استمرار الشراكة بين الحزبين في القصايا الوطنية ذات الاهتمام المشترك .
وبحث مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية د فيصل حسن إبراهيم لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم برئيس حزب التحرير والعدالة القومي د. التجاني السيسي، سير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خاصة فيما يلي الدستور وإنشاء المفوضيات .
وأوضح السيسي في تصريحات صحفية أنه أطلع مساعد رئيس الجمهورية على نتائج جولته لولايات دارفور التي كان لجمع السلاح أثرا طيبا على استقرارها الأمني وتعزيز النسيج الاجتماعي .
وقال إن ذلك الاستقرار كان له أثره الطيب على الصعيد الإقليمي والدولي خاصة فيما يتعلق بالانسحاب التدريجي لقوات اليوناميد من دارفور .
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