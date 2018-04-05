د. فيصل حسن يبحث مع السيسي سير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

الخرطوم 5-4-2018م(سونا ) - أمن حزبا المؤتمر الوطني والتحرير والعدالة القومي على ضرورة استمرار الشراكة بين الحزبين في القصايا الوطنية ذات الاهتمام المشترك .

وبحث مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية د فيصل حسن إبراهيم لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم برئيس حزب التحرير والعدالة القومي د. التجاني السيسي، سير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني خاصة فيما يلي الدستور وإنشاء المفوضيات .

وأوضح السيسي في تصريحات صحفية أنه أطلع مساعد رئيس الجمهورية على نتائج جولته لولايات دارفور التي كان لجمع السلاح أثرا طيبا على استقرارها الأمني وتعزيز النسيج الاجتماعي .

وقال إن ذلك الاستقرار كان له أثره الطيب على الصعيد الإقليمي والدولي خاصة فيما يتعلق بالانسحاب التدريجي لقوات اليوناميد من دارفور .