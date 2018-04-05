رئيس الجمهورية يفتتح مبنى الجمارك بولاية النيل الأبيض .



كوستي في 5-4-2018 م ( سونا) - افتتح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، مبنى رئاسة إدارة جمارك ولاية النيل الأبيض بحضور وتشريف الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي ولاية النيل الأبيض و اللواء شرطة د . بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك وعدد من الدستوريين وقيادات العمل الجمركي والأجهزة العدلية والأمنية بولاية النيل الأبيض،

وأوضح اللواء د. بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك أن المبنى الجديد للجمارك يعد إضافة حقيقية للعمل الذي تقوم به الجمارك بالولاية ويأتي في سبيل تحقيق تسهيل حركة التجارة الدولية التي تدعم الاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى إنفاذ الخطط الموضوعة والتي شملت افتتاح معبر الجبلين قبل عدة أشهر إضافة إلى نقطة جودة الحدودية لمكافحة التهريب والسيطرة على الحدود ، مضيفا أن هيئة الجمارك ظلت في تطور وتقدم مستمرين وتعمل وفق خطط ورؤى طموحة بهدف الارتقاء بالعمل الجمركي بالمركز والولايات بجانب إنفاذ خطة تعمل من خلالها على تسهيل حركة التجارة ومكافحة التهريب بشتى أنواعه .

الجدير بالذكر أن رئيس هيئة الجمارك قام بافتتاح فرع الميناء الجاف بكوستي و وضع حجر الأساس لمبنى إدارة مكافحة التهريب بولاية النيل الأبيض ، وفي إطار الخدمات المجتمعية التي ظلت تقدمها هيئة الجمارك تم وضع حجر أساس مركز صحي اللواء شرطة / د.بشير الطاهر بشير لأمراض الدم والمناطق الحارة ومحطة اللواء شرطة (المرحوم) الحاج الإمام قسم الله للخدمات المتكاملة .

من جانبه أوضح العقيد شرطة (حقوقي) د. محمد نصر عبد الله مدير إدارة جمارك ولاية النيل الأبيض أن الإدارة تضم أكثر من خمسة أفرع تعمل بتناسق وانسجام بهدف تسهيل العمل الجمركي، مضيفا أن المبنى يأتي في إطار تحسين بيئة العمل وهو مجهز بكافة الوسائل التقنية الحديثة التي تستخدمها الجمارك ويشكل إضافة حقيقية لمؤسسات الجمارك. وأصبحت قبلة للناظرين من ناحية جمالية وتقنية لآخر ما توصلت إليه من تقانة في العمل الجمركي .

ف ع

