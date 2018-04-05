كاشا: المشروعات التي افتتحها رئيس الجمهورية تأتي إنفاذا للبرنامج الانتخابي لرئاسة الجمهورية

كوستي 5 - 4 - 2018م ( سونا) - أكد الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض أن المشروعات التنموية والخدمية التي افتتحها رئيس الجمهورية بالولاية جاءت إنفاذا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في استكمال النهضة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين .

جاء ذلك لدى مخاطبته؛ باستاد كوستي اليوم؛ اللقاء الجماهيري الحاشد على شرف زيارة رئيس الجمهورية للولاية.

و تعهد كاشا بالمواصلة في تنفيذ المشروعات التنموية والاهتمام بمعاش الناس وزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي.

من جانبه استعرض الأستاذ الجزولي هاشم الجزولي معتمد محلية كوستي المشروعات التي نفذت بالمحلية في مجالات المياه والصحة والتعليم، وحيا رئيس الجمهورية على تبنيه للحوار الوطني للم شمل أهل السودان .

وشهد رئيس الجمهورية الزواج الجماعي للهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة لـ 100 زيجة، وتخريج 2000 من دارسي أكاديمية العلوم الصحية في التخصصات المختلفة والمعارض التي أقامتها المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.