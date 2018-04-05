بدء مشروع التدريب التقني الشامل بكل محليات ولاية الجزيرة

الخرطوم 5-4-2018م(سونا) - انطلق بولايه الجزيرة مشروع التدريب التقني الشامل بكل من محليه جنوب الجزيرة -مدني-الحصاحيصا-شرق الجزيرة -ام القري للشباب الذي تنظمة المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات بولاية الجزيرة برعاية محمد طاهر ايلا والي الولاية وبتشريف المهندس محمد عبد الرحيم يسن المدير العام للمركز القومي للمعلومات وشراف محمود ود أحمد رئيس الإتحاد الوطني للشباب السوداني .

وقال رئيس الاتحاد الوطني بولاية الجزيرة إن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الموضوعة لتدريب الشباب من أجل محو الأمية التقنية، بالإضافة إلى جعل الشباب قادرا على التعامل مع التكنولوجيا حتى يدخلوا لسوق العمل وهم مؤهلون بالعلم.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يقدمها والي الجزيرة لتنفيذ اليرامج الخاصة بالمؤسسة، مما كان له الأثر الإيجابي لدى الشباب، مشيرا إلى أن مثل هذه المشاريع التدريبية التقنية ستستمر حتى يتمكن غالبية الشباب الاستفادة منها، وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ دورات في المحليات والوحدات الإدارية بولاية الجزيرة تسهيلا لهم والوصول اليهم في أماكنهم، مؤكدا أن الدورات يقدمها خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات.