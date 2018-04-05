الشعبي يؤمن على ماجاء في خطاب رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية

الخرطوم 5-4-2018 (سونا) - أمن حزب المؤتمر الشعبي على ماجاء في مضامين خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الذي قدمه أمام الهيئة التشريعية القومية في فاتحة أعمال الدورة السابعة الاثنين الماضي.

وثمن الحزب - خلال اجتماعه اليوم بالمركز العام للحزب برئاسة الدكتور علي الحاج الأمين العام للحزب مع أعضاء الهيئة التشريعية بالحزب - ماورد في الخطاب حول الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد وقضية وقف الحرب وإحلال السلام.

وأكد الاجتماع على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار الوطني.

و تم - خلال الاجتماع - تكليف الدكتورة سهير محمد صلاح عضو الهيئة؛ ناطقاً باسم الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الشعبي.

