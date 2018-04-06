حامد ممتاز بكوستي : سنكون رعاة للثقافة بالولايات

كوستي 6 - 4 - 2018م ( سونا ) - ثمن الاستاذ حامد ممتاز وزير الحكم الاتحادي ممثل رئيس الجمهورية التفاف جماهير بحر أبيض حول القيادة السياسية ،مؤكداً أن وزارة الحكم الاتحادي ستكون راعية للثقافة بالولايات .

جاء ذلك لدى مخاطبته بمسرح كوستي القومي مساء أمس الليلة الثقافية الوطنية التي اقيمت على شرف افتتاح المسرح على يد السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ، بحضور دكتور عبد الحميد موسي كاشا والي النيل الابيض والاستاذ الطيب حسن بدوي وزير الثقافة ودكتور الصادق الهادي المهدي وزير تنمية الموارد البشرية والمهندس الصادق فضل الله وزير الدولة بوزارة الاتصالات والاستاذ اسماعيل نواي السيد رئيس المجلس التشريعي ووفد الاتحاد العربي الافريقي للاعلام الرقمي ، وقيادات الاجهزة الامنية والعسكرية والشرطية والفعاليات السياسية والتشريعية والتنفيذية والفعاليات الثقافية ،

وقال ممتازإن البلاد بدأت عهداً جديداً في صناعة الامم والنهضة الثقافية المرتكزة على الموروث الثقافي العربي والافريقي .

واشار الى ان السودان تاثر كثيرا بالحرب والنزاعات وان هذا الصرح هو انطلاقة للتغني للسلام والاستقرار والانتاج،

وابان ممتاز ان المشروعات التي افتتحها السيد رئيس الجمهورية تدل علي عزيمة وارادة انسان بحر ابيض ، وان النيل الأبيض ولاية قائدة لولايات السودان في الثقافة والمعرفة والعلم ،

من جهته تعهد ادكتور عبد الحميد موسي كاشا والي النيل الأبيض بمواصلة مسيرة التنمية والخدمات وقال إن ما تم انجازه تحقق بعمل جماعي وفق منظومة متكاملة شارك فيها الجانب الرسمي والشعبي وكل اجهزة الولاية وقطاعات المجتمع.

واعرب كاشا عن شكره لكل الجهات التي شاركت في انجاز تلك المشروعات.

، فيما أكد الاستاذ الطيب حسن بدوي وزير الثقافة ان الثقافة ستظل رسالة للوحدة والاستقرار والانتاج ووعد باستكمال المشروعات التنموية التي بدأتها الولاية في مجال الثقافة ،

وقال ان زيارة السيد رئيس الجمهورية لولاية النيل الابيض حققت جملة من اهداف المشروع الثقافي الوطني حيث تم في الزيارة تجسيد معركة الجزيرة ابا واقامة المهرجان الرياضي الثقافي باستاد ربك وافتتاح مسرح كوستى القومى الذي يتزامن افتتاحه مع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمسرح .

وفي ذات السياق عبر الاستاذ حامد عمر وزير الثقافة والاعلام والسياحة بالولاية عن سعادته بافتتاح المسرح الذي يعد اضافة حقيقية للبنيات التحتية لقطاع الثقافة، وعبر عن شكره للاخ الوالي لاهتمامه بالعمل الثقافي وقال إن الثقافة والفن يعدان من مرتكزات ممسكات الوحدة الوطنية ،

واكد وزير الثقافة ان مسرح كوستى القومى تم تشييده بمواصفات المسرح القومي بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه ويسع لـ 5 الاف متفرج ويصل الصوت لاكثر من عشرة آلاف متفرج وملحق به مكتبة الكترونية وورقية ومكاتب ادارية وغرف لتغيير الملابس ة وملحق به مسجد وموقف خارجي وحدائق .

