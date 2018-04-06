وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر يلتقي بالرئيس الأمريكي في العاشر من أبريل

الدوحة 6-4-2018م(رويترز) - قالت وكالة الأنباء القطرية يوم الخميس إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاشر من أبريل نيسان في واشنطن.

والتقى ترامب مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض في 21 مارس وسيجتمع عقب لقائه مع أمير قطر بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيلتقي مع أمير قطر لبحث سبل دفع ”الأولويات الأمنية والاقتصادية المشتركة“ بين الولايات المتحدة وقطر.

وأوقفت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حركة السفر وقطعت العلاقات التجارية مع قطر في يونيو الماضي متهمة الدوحة بدعم إيران والإرهاب. وتنفي قطر التهم وتقول إن المقاطعة محاولة للنيل من سيادتها وكبح دعمها للإصلاح.

