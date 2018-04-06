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أخبار العالم - اخبار عالمية
الخارجية الأمريكية توافق على بيع مدفعية للسعودية بقيمة 1.3 مليار دولار
التاريخ :
06-04-2018 - 10:37:00 صباحاً
واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة بقيمة 1.31 مليار دولار لبيع أنظمة مدفعية هاوتزر ذاتية الدفع ومعدات أخرى للسعودية.
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