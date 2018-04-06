ولي العهد السعودي الى فرنسا في محطة جديدة من تحركه الدولي

الرياض 6-4-2018م ( ا ف ب )- يتوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاحد الى فرنسا، في محطة جديدة من جولته الدولية المندرجة في إطار سياسة الانفتاح والاصلاح التي ينتهجها رجل السعودية القوي.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية التي تستمر لمدة يومين، بعد جولة استمرت اسابيع في الولايات المتحدة وسبقتها زيارتان الى مصر وبريطانيا. في واشنطن، التقى بن سلمان مسؤولين سياسيين كبار ومن عالم الاعمال ووقع اتفاقيات بمئات ملايين الدولارات.

بالنسبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تعتبر الزيارة حساسة لانها ستركز على الروابط الثقافية والاستثمارات. ولكن ستكون لايران ولبنان والنزاع في اليمن حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا مشاركا في النزاع الدامي، .

وقال مصدر مقرب من وفد ولي العهد السعودي لوكالة فرانس برس "هذه ليست زيارة دولة تقليدية"، مشيرا الى انها تتعلق "باقامة شراكة جديدة مع فرنسا، وليس فقط البحث عن صفقات".

ومن المتوقع توقيع اكثر من عشر مذكرات تفاهم في مجالات السياحة والطاقة والنقل بين مؤسسات سعودية وفرنسية، بحسب مصدر آخر مقرب من الوفد السعودي.

