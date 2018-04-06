تشريعي شمال دارفور يدعو حكومة الولاية الي ايلاء المزيد من الاهتمام لقضايا معاش الناس

الفاشر 6-4-2018م (سونا)- دعت لجنة شئون مجلس ولاية شمال دارفور التشريعي والذى انعقد اليوم بقاعة اجتماعات المجلس بالفاشر برئاسة رئيس المجلس عيسى محمد عبدالله ، دعت حكومة الولاية الي ضرورة ايلاء المزيد من الاهتمام لقضايا معاش الناس وتوفير المزيد من السلع والمواد الاساسية بمراكز البيع المخفض بجميع المحليات للحد من الغلاء المتزايد في الاسواق ،

كما طالبت اللجنة بانزال المخزون الاستراتيجي من الحبوب الغذائية والسلع الاستهلاكية الى اسواق المحليات لتركيز الأسعار.

وقد استمع اجتماع لجنة شئون مجلس الولاية التشريعي الى تقرير من اللجنة المكلفة من المجلس لمتابعة اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية واثرها على الوضع المعيشي للمواطنين ، حيث استعرض التقرير الجهود التي بذلت لتخفيف الاعباء المعيشية و توفير السلع للمواطنين بالاسواق بمختلف محليات الولاية .

من جهة اخرى استمع الاجتماع الي تنوير من رئيس لجنة الخدمات بالمجلس أحمد محمد طاهر عجو عن الاوضاع التعليمية بالولاية وخاصة البيئة والاجواء العامة خلال فترة امتحانات شهادتي الاساس والثانوي ، واشاد عجو بجهود وزارة التربية والتعليم والمعلمين والمعتمدين والاجهزة الامنية في تامين وانجاح الامتحانات .

كما اشاد بالمشاركة المجتمعية في إعاشة الطلاب والتلاميذ الوافدين ، حيث كانت لجنة الخدمات بمجلس الولاية التشريعي قد عقدت اجتماعا مع وزيرة التربية والتعليم بالولاية منيرة عبد الرحمن بحضور مديري الادارات العامة قدمت من خلالها اللجنة التهئنة للوزارة بمناسبة نجاحها في تنظيم امتحانات الشهادتين للعام الدراسي 2017ــ2018م

، وعبرت اللجنة عن اشادتها بمستوي التنسيق والترتيب الجيد للامتحانات بخاصة المشاركة الشعبية التي قالت انها شكلت بعدا اجتماعيا قويا في اسناد الجهاز التنفيذي.

وطالبت اللجنة وزارة التربية بموافاتها بتقارير عن التخطيط التربوي والمشروعات والتعليم قبل المدرسي وتعليم الكبار واليافعين والتغذية المدرسية ومشروع تقوية الاساس.

ومن جهتها طالبت وزيرة التربية والتعليم لجنة الخدمات بضرورة اسناد الوزارة والوقوف معها من اجل تذليل المشكلات التي تواجهها خاصة ندرة العمال التي وصفتها بالهاجس الاكبر للوزارة الي جانب النقص في الاجلاس والكتاب المدرسي والوسائل الحركية .

واكدت وزيرة التربية والتعليم ان الامتحانات جرت في اجواء هادئة ومستقرة دون اية عقبات ، داعية الي اهمية التنسيق بين لجنة الخدمات بالمجلس التشريعي والوزارة في مختلف المجالات من اجل تجويد الرسالة العلمية.