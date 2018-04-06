ابوقردة : تطبيق مخرجات الحوار الوطني اولوية

الدمازين 6-4-2018( سونا)- قال الاستاذ بحر ادريس ابوقردة وزير الصحة الاتحادي رئيس حزب التحرير والعدالة ان تطبيق مخرجات الحوار يمثل اولوية قصوى داعيا كافة الاحزاب السياسية الالتزام والمضي قدما في إنفاذ المخرجات وصولا لانتخابات 2020م.

جاء ذلك لدي مشاركته في اللقاء الحواري مع قيادات الاحزاب السياسية بقاعة التحصين الموسع بمدينة الدمازين .

واشاد ابوقردة بمبادرة رئيس الجمهورية الرامية الى توحيد ابناء الوطن داخل مظلة الحوار الوطني وتطرق الى جملة من الموضوعات التي اقرتها مخرجات الحوار الوطني ومن ابرزها مسألة الدستور. وقال ان الفترة القادمة ستشهد تكوين عدد من اللجان المعنية بموضوع الدستور وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع الدستور القومي الذي يحفظ للجميع حقوقهم وايجاد معالجات جذرية للمشكلات التي اقعدت البلاد عن ركب التقدم والازدهار وان الدستور سيكفل للجميع حق المشاركة والتعبير .

وفي ذات السياق اكد ابوقردة ان الحوار الوطني حدد مسارات واضحة لبناء الدولة السودانية وان لامفر سوي تطبيق مخرجات الحوار الوطني والوصول الي نهاياتها من اجل الخروج بالبلاد من الازمات الي التقدم والازدهار.

واضاف ابوقردة ان المشكلة الاقتصادية انعكست علي معاش الناس بصورة مباشرة داعيا الي محاربة المضاربين بالاسعار وقوت الشعب. وطالب القوي السياسية بولاية النيل الازرق بان تكون الرقيب علي مكتسبات الشعب وذلك بتفعيل دور مجلس الاحزاب السياسية وضرورة تقديم النقد الهادف والبناء.

