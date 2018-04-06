منظمة أجاويد للسلام بشمال دارفور تنظم منتدى بمحلية مليط حول مخرجات الحوار الوطني

الفاشر 6ــ4ــ2018م (سونا) - نظمت منظمة أجاويد للسلام والمصالحات بولاية شمال دارفور ، اليوم بقاعة الشهيد عبد الرؤوف بمحلية مليط منتدى تفكاري حول مخرجات الحوار الوطني ودور المجتمع المدني في إنفاذه وذلك بمشاركة عدد من القيادات السياسية الأهلية والشعبية وقطاعات وتنظيمات المرأة والشباب والنازحين بالمحلية .

واكد دكتور احمد ادم يوسف مدير منظمة اجاويد للمصالحة والسلام ان تنظيم المنتدى يجئ في اطار الجهود التي تبذلها المنظمة لتدريب مختلف القطاعات الاجتماعية لتعزيز السلام والتعايش السلمي بدارفور ، داعيا في ذلك منظمات المجتمع المدني الى القيام بدور فاعل في إنزال مخرجات ووثيقة الحوار الوطني بمحاورها .المختلفة الى ارض الواقع .

فيما استعرض الاستاذ ابراهيم ابكر سعد عضو منظمة اجاويد والباحث في التراث والهوية في دارفور استعرض موجهات عمل المنظمة وبرامجها التدريبية التى قال انها تهدف الى تمكين قيادات الادارات الاهلية وتوفير وسائل الإنتاج الزراعي والرعوي وتمليك المهارات الحياتية واليدوية و المشروعات الانتاجية علاوة على الاهتمام بتدريب وتأهيل القيادات .

وقد تداول المشاركون في المنتدى حول تلك الموجهات مؤكدين اهمية انزال مخرجات ووثيقة الحوار الوطني الى ارض الواقع مشيرين الى اهمية تدريب القيادات المجتمعية من اجل استدامة السلام وتعزيز التعايش .السلمي بين مختلف المكونات .