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إطلاق قمر اصطناعي ياباني للأغراض العسكرية

التاريخ : 06-04-2018 - 02:08:00 مساءً
طوكيو 6-4-2018م( نوفوستي )- أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن إطلاق القمر الاصطناعي الثاني للأغراض العسكرية إلى الفضاء.
وأطلق القمر "Kirameki-1" بواسطة الصاروخ أريان 5، الساعة 18:34 مساء يوم الخميس 5 أبريل الجاري، من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، ويحمل أيضا قمر الاتصالات البريطاني "HYLAS 4".
ويشير بيان وزارة الدفاع اليابانية إلى أنها "تأمل في أن يبدأ القمر العمل في شهر يوليو المقبل، بعد الانتهاء من مجموعة الاختبارات اللازمة".
ويعد "Kirameki-1" القمر الثاني من ثلاثة يابانية مخصصة للأغراض العسكرية، ستحل مكان الأقمار المدنية التي تقوم بهذه المهمة في الوقت الحاضر.
ومن المفترض أن توفر هذه الأقمار اتصالات مباشرة بين مختلف صنوف القوات العسكرية اليابانية البرية والجوية والبحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن "Kirameki-1" كان من المقرر إطلاقه عام 2016، ولكنه تعطل، وأطلق بدلا عنه، في عام 2017، القمر "2-Kirameki"، ومن المحتمل إطلاق القمر الثالث عام 2020.
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