عشرات المصابين بين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات جمعة الكاوشوك

غزة 6-4-2018م( روسيا اليوم)-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 40 شخصا أصيبوا اليوم في قطاع غزة واثنان آخران بالضفة الغربية بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء مسيرات العودة التي نظمت بمناسبة جمعة "الكاوتشوك".

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة تأكيده أن 5 من المصابين تعرضوا لجراح خطيرة في الرأس والمناطق العلوية من الجسم.

وأكد مراسل RT في غزة وقوع إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق بالغاز المسيل الدموع في صفوف المحتجين، مع تسجيل اشتباكات في مناطق حدودية متفرقة شرق القطاع، حيث يشارك آلاف الفلسطينيين في "مسيرة العودة الكبرى" ويشعلون الإطارات المطاطية تعبيرا عن رفضهم للاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد الضفة الغربية مسيرات مماثلة، حيث يحضر المتظاهرون كميات أكبر من المعتاد من الإطارات المطاطية عند حاجز بيت إيل، وسجلت هناك اشتباكات بين الطرفين، حسب مراسلة RT في الضفة.

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له وقوع "أعمال شغب عنيفة" شارك فيها مئات الفلسطينيين في خمس مناطق على طول الحدود مع قطاع غزة، مضيفا أن جنوده استخدموا "وسائل تفريق المظاهرات" وإطلاق النار، "وفقا لقواعد الاشتباك".

وأعلن الجيش الإسرائيلي محيط الجدار الفاصل مع غزة منطقة عسكرية مغلقة ، موضحا أن إجراء أي أنشطة فيها يتطلب موافقة منه.

بدورها، حثت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية، السلطات الإسرائيلية على ضمان ألا يستخدم جنودها القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة الامتناع عن استخدام الأسلحة النارية إلا كخيار أخير، محذرة من أن اللجوء غير المبرر لاستخدامها قد يصل إلى مستوى قتل المدنيين عمدا وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة.

