السلطات الأمنية بولاية غرب دارفور تستعيد عربة تتبع لقوات الدفاع الشعبي بعد سرقتها من محلية كرينك

الجنينة في 6/4 (سونا) - تمكنت السلطات الأمنية في ولاية غرب دارفور من استعادة عربة قوات الدفاع الشعبي التي تمت سرقتها في محلية كرينك خلال اليومين الماضيين، بعد مطاردة كبيرة من القوات النظامية وتضييق الخناق على العصابة التي سرقت العربة مما دفعهم للهروب وترك العربة المسروقة.

وفي إطار المتابعة اللصيقة والمعلومات الدقيقة التي وردت لشعبة الاستخبارات بالفرقة 15 مشاة؛ أنه تمكن فريق من الشعبة من إلقاء القبض على أفراد العصابة، وأبان مصدر رفيع في لجنة أمن الولاية أن فريق شعبة الاستخبارات نفذ عملية أمنية باحترافية تامة وتمكن من القبض على أفراد العصابة وبحوزتهم نسخة من المفتاح الخاصة بالعربة المسروقة، إضافة إلى القبض على من خططوا لسرقة العربة.

واكد أن العصابة سيتم تقديمها للمحاكمة العادلة لنيل جزاءها، معلناً عزم القوات النظامية في الولاية حفظ الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة بالقضاء على الظواهر السالبة ووأد الجريمة المنظمة وضربها في أوكارها.