وزير الدولة بالخارجية يقدم بيان السودان أمام اجتماع دول حركة عدم الانحياز

الخرطوم 6-4-2018 (سونا) - قدم وزير الدولة بوزارة الخارجية، السفير محمد عبدالله ادريس، بيان السودان امام اجتماعات الدورة (18) لدول حركة عدم الانحياز التى تقام بباكو - عاصمة اذربيجان.

وثمن وزير الدولة أدوار ومواقف الآباء المؤسسين لحركة عدم الانحياز، كما أكد موقف السودان الثابت ودعمه للأهداف الأساسية التى أنشئت الحركة من أجلها.

وقدم الوزير شرحا وافيا لمبادرة الحوار الوطنى التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية وتوجت بتكوين حكومة الوفاق الوطنى بمشاركة واسعة من مختلف المكونات السياسية والحركات التى كانت تحمل السلاح وذلك من أجل تعزيز السلام والاستقرار فى السودان.

كما أعرب عن رفض السودان القاطع لمبدأ تسييس العدالة الدولية على النحو الذى تقوم به محكمة الجنايات الدولية، داعيا الدول الأعضاء فى الحركة إلى الاستماع إلى الصوت الأفريقى، وحذر من استغلال الأمم المتحدة باسم العدالة الدولية.

وعدد وزير الدولة بالخارجية الجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة فى مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجريمة الإلكترونية والاتجار فى المخدرات ومكافحة الإرهاب، هذا فضلا عن استضافة السودان لملايين اللاجئين من دول الجوار والدول الأخرى، ودعا المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للاجئين والمجتمعات المستضيفة..

واشار الى موقف السودان الثابت من أهمية الاستقرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجه القارة الأفريقية وتعيق مسيرتها.

وأكد الوزير موقف السودان الثابت من القضية الفلسطينية والسلام فى الصومال واليمن وأقلية الروهينقا فى ميانمار.

وعلى صعيد آخر، وعلى هامش مشاركته فى اجتماعات حركة عدم الانحياز، التقى سيادته بوزير خارجية أذربيجان ورئيس البرلمان .

