السودان يشارك فى الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بباكو - اذربيجان

الخرطوم 6-4-2018 (سونا) - طالبت دول حركة عدم الانحياز في الوثيقة الختامية للاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتصف المدة لحركة عدم الانحياز بباكو عاصمة اذربيجان المنعقد في الفترة من 3 - 6 أبريل 2018م، بإعفاء ديون السودان، وأعلنت عن ترحيبها لرفع العقوبات الأحادية عن السودان.

وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية، السفير محمد عبد الله إدريس، قد ترأس وفد السودان المشارك في الاجتماعات، حيث تم انتخاب السودان نائبا لرئيس الاجتماع وترأس وزير الدولة محمد عبدالله ادريس، اجتماعات الجلسة الوزارية ليوم الخميس 5 أبريل.

ورحبت الوثيقة بمخرجات الحوار الوطنى؛ حيث ثمن السادة الوزراء المبادرات والخطوات الإيجابية التى اتخذتها حكومة السودان لحل القضايا العالقة مع جنوب السودان بالطرق السلمية.

و أعربت دول حركة عدم الانحياز عن تقديرها لحكومة السودان لاستضافتها ملايين اللاجئين من دول الجوار والدول الأخرى، وطالبت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتقديم المساعدة للاجئين والمجتمعات المضيفة التى تتحمل العبء الأكبر من الوجود الأجنبى.

وثمن السادة الوزراء الدور الذي لعبته حكومة السودان فى إدارة العملية السياسية فى دارفور حتى تحقق السلام، كما أعربت عن تقديرها للسودان لاعتماده الاستراتيجية الجديدة فى دارفور، وامتدح السادة الوزراء التزام الحكومة باتفاقية السلام الشامل واحترام بنودها. كما طالبت دول حركة عدم الانحياز تأييد موقف القمة الأفريقية الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والمتعلق بطلب الرأي الاستشاري حول حصانة الرؤساء من محكمة العدل الدولية.

هذا وبدأت الجولة باجتماعات الخبراء التي ناقشت مسودة الوثيقة الختامية خلال يومي 3 و 4 أبريل وتم رفعها للسادة الوزراء لاعتمادها فى صورتها النهائية، حيث تضمنت الوثيقة الختامية القضايا الدولية الخاصة بالأوضاع الدولية ومستقبل حركة عدم الانحياز وقضايا نزع السلاح وإصلاح مجلس الأمن والإرهاب والديمقراطية وعمليات حفظ السلام، هذا بالإضافة لدور المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية.

وتضمنت الوثيقة القضايا المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان وتعاون الجنوب - جنوب والأمن الغذائي والهجرة الدولية والمياه والتحضر والتنوع الأحيائي والتغير المناخي والتمييز العنصري والقانون الإنساني الدولي والمرأة والصحة والجريمة المنظمة عبر الوطنية والتجار بالبشر والفساد. كما تضمنت الوثيقة العديد من الفقرات عن السودان.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة، أدلى بتصريح صحفي لتلفزيون أذربيجان الرسمي وتلفزيون ITV. كما التقى سيادته بنظيره من جنوب أفريقيا ونظيرته الإثيوبية.

