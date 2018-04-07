والى الجزيرة يصدر عددا من القرارات بتعيين المجالس التشريعية بمحليات الولاية

مدني 7-4-2018م (سونا) أصدر دكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة عدداً من القرارات الخاصة بتعيين المجالس التشريعية بمحليات الولاية وذلك عملاً بالسلطات المخولة له بموجب دستور ولاية الجزيرة الإنتقالي لسنة 2005م مقروءة مع المادة 8 من المرسوم المؤقت رقم 5 لقانون الحكم المحلي لولاية الجزيرة لسنة 2018م وقد جاءت القرارات على النحو التالي : -

محلية مدني الكبرى:

تعيين الآتي أسماؤهم أعضاء بمجلس محلية مدني الكبرى التشريعي :-

1/ السيد الامين أبو زيد

2/ السيد الطيب أحمد

3/ السيد إسحق آدم

4/ السيد مصطفى خلف الله

5/ السيد عوض دراج

6/ السيد عبود ابراهيم مارشال

7/ السيد محمد موسى ياسر موبي

8/ السيد بدر الدين عوض الله

9/ السيد محمد يوسف الدحيش

10/ السيدة نعمات قسم السيد

11/ السيدة فاطمة حمد النيل

12/ السيدة درية موسى

13/ السيد عصمت هجو

14/ السيد الصديق عبدالله الصديق

15/ السيد عاطف عبدالقادر عثمان

16/ السيدة نفيسة حامد عيسى

17/ السيدة اماني عبدالله

18/ السيد يوسف الشيخ قنديل

19/ السيد حاج النور عبدالرحمن

20/ السيدة د. صفيه ابراهيم



محلية شرق الجزيرة :-

تعيين الآتي أسماؤهم أعضاء بمجلس محلية شرق الجزيرة التشريعي :-

1/ السيد أحمد علي عطاء المولى

2/ السيد أحمد بابكر أحمد

3/ السيد عمر سعيد مصطفى

4/ السيد الحاج مسمار خالد

5/ السيد عمر تاج الدين

6/ السيد عبد المنعم الطيب جبارة

7/ السيد فتح الرحمن احمد يوسف

8/ السيد حيدر الشيخ الفكي الامين

9/ السيد عبد السلام الريح يوسف

10/ السيد صلاح دفع الله موسى

11/ السيدة صديقة فضل الله الحاج خير السيد

12/ السيدة رشيدة صديق احمد

13/ السيد الخليفة الامام السيد

14/ السيد مبارك قسم الله

15/ السيدة امينة الامين عبد القادر

16/ السيد الريح عباس علوب

17/ السيدة عرفة حسن احمد العالم

18/ السيد بكري الطيب التوم

19/ السيد الامين ابراهيم عبد الإله

20/ السيد بلل الشيخ الحسين



محلية أم القرى:-

تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس محلية أم القرى التشريعي :-

1السيد/علي بابكر محمد رحمة

2السيد/بركات الخليفة محمد عثمان

3السيد/إسماعيل آدم هارون

4السيد/عبد الله محمد محمد زين

5السيد/الصديق أحمد سعد

6السيد/عبد اللطيف محمد إبراهيم

7.السيد/أسعد موسى حسان

8.السيد/فضل السيد علي جمعة

9.السيد/ النعيم حمد عبد الله

10.السيدة/ هويدا بابكر الحاج

11السيدة/سيدة عباس رحمة الله

12السيدة/ زهور محمد أحمد حمد

13السيد/أحمد حجر أبو سن

14السيد/الطيب محمد أحمد أبو الكيلك

15السيد/ ميرم محمد أوهاج

16السيد/دفع الله الطيب محمد فضل المولي

17السيد/ماهل النور حامد النور

18السيد/محمد عمر الطريفي

19السيد/عاصم الحاج يوسف البشير

20السيد/أحمد الأمين محمد نبق



محلية جنوب الجزيرة : -

تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس محلية جنوب الجزيرة التشريعي :-

1/ السيد فضل الله جعفر أحمد

2/ السيد عباس بشير آدم

3/ السيد ميسرة آدم أبكر

4/ السيد كامل عمر سالم

5/ السيد بكري الطيب عدلان

6/ السيد عثمان حسن علي البشير

7/ السيد بخيت سعيد محمد

8/ السيد الريح دفع الله احمد العركي

9/ السيد عبدالوهاب الشيخ احمد الريح

10/ السيدة ماجدة النعيم عبدالله

11/ السيدة شادية جعفر محمد الحسن

12/ السيدة اخلاص محمد عمر

13/ السيدة سيدة عبدالله الخليفة الحسن

14/ السيد سعد الدين حمزة محمد الطريفي

15/ السيد محمد احمد ابو القاسم

16/ السيد الفاتح يوسف ابراهيم

17/ السيدة سهى محمد سعد عثمان

18/ السيد التجاني حامد محمد

19/ السيد محمد الطيب حسين

20/ احمد عبد الله أبو شوك



محلية المناقل : -

تعيين الآية أسماؤهم أعضاء بمجلس محلية المناقل التشريعي :-

1/ السيد العمدة العاقب موسى

2/ السيد محمد بله محمد أحمد

3/ السيد محمد علي عدلان

4/ السيد عبدالمنعم موسى أبوضريرة

5/ السيد حسن عثمان بابكر أبو شوك

6/ السيد الجيلي عبدالباقي عبدالعال

7/ السيد عوض الجيد الطيب عبدالباقي المكاشفي

8/ السيدة ماجدة علي احمد محمد نور

9/ السيدة النخيل احمد بابكر

10/ السيدة مقبولة حسن الفكي

11/ السيد يوسف عبدالباقي عبدالمجيد

12/ السيد عبدالله زكريا سعيد

13/ السيد عثمان محمد حمد النيل

14/ السيد حمد النيل محمد أحمد فضل المولى

15/ السيد صباحي البشرى البشير

16/ السيد عثمان عبدالله احمد بابكر

17/ السيدة ماجدة كرم الله

18/ السيد رابح عبدالجبار رابح

19/ السيد علي الشيخ أحمد محمد

20/ السيدة ياسمين علي خليفة



محلية الحصاحيصا : -

تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس محلية الحصاحيصا التشريعي :-

1/ السيد عصام مصطفى البشير

2/ السيد توفيق الرشيد حسن الفحل

3/ السيد الفاتح احمد محمد الشيخ

4/ السيد محمد علي مساعد

5/ السيد عبدالكريم باب الله متولي

6/ السيد عبد الواحد البشير محمد احمد

7/ السيد احمد العبيد عبدالله العامري

8/ السيد مبارك حامد محمد حامد

9/ السيد الناجي موسى الطيب

10/ السيدة شادية عبدالعظيم محمد

11/ السيدة فتحية احمد التوم

12/ السيدة عفاف صالح ابراهيم

13/ السيد الطيب محمد احمد الاحيمر

14/ السيد محمد يس محمد عثمان

15/ السيد سراج الدين حسين

16/ السيد خضر ابراهيم حمد

17/ السيد معتصم اسحق الصديق

18/ السيد مبارك احمد عبداللطيف

19/ السيد اكرم معتصم الحسن محمود

20/ السيدة ليلى علي الحسن صديق



محلية الكاملين : -

تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس محلية الكاملين التشريعي :-

1/ السيد مأمون الطيب

2/ السيد محمد علي

3/ السيد فتح الرحمن بابكر

4/ السيد حسب الرسول يوسف محمد

5/ السيد إبراهيم جاد السيد

6/ السيد يوسف محمد عثمان

7/ السيد توفيق بكري

8/ السيد أرباب العقايد محمد احمد

9/ السيد سراج علي الأمين

10/ السيدة علوية محمد عباس

11/ السيدة الهام عمر احمد

12/ السيدة أفراح عبدالوهاب الصادق

13/ السيد محمد الحسن الخليفة النور

14/ السيد عمر هارون

15/ السيد عز الدين احمد الجابري

16/ السيد الشيخ محمد الامين

17/ السيد عادل خلف الله

18/ السيد جمال عبدالله

19/السيد علي تحمد الفكي علي

20/ السيدة بدرية يوسف بخيت



محلية القرشي : -

تعيين الآتيه اسماؤهم أعضاء بمجلس محلية القرشي التشريعي :-

1/ السيد علي حسن بلال

2/ السيد الصادق فضل السيد

3/ السيد عبدالله محمد حمد

4/ السيد الريح مصطفى

5/ السيد ابراهيم الأمين عبدالله

6/ السيد الطيب إبراهيم عثمان

7/ السيد الزين علي النعمة يوسف

8/ السيد خضر عبدالله محمد موسى

9/ السيد عبدالله الشيخ

10/السيدة نعمات سعيد الحاج

11/ السيدة نعمات محمد الطيب

12/ السيدة اميمة عبدالله عبدالرحيم

13/ السيد الخير ابراهيم محمد الفكي

14/ السيد عبدالرحيم محمد نور الريح

15/ السيد ادم يوسف احمد

16/ السيد بدر الدين البشير محمد أحمد

17/ السيد دفع الله إبراهيم دفع الله

18/ السيد عبدالرحيم الفضل البعاشيم

19/ السيد نصر الدين آدم يعقوب

20/ السيد ابودجانة بدر محمد زين