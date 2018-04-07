نائب الرئيس الكيني يبدأ زيارة للبلاد تستمر لثلاثة أيام

الخر طوم 7-4- 2018م ( سونا ) - يبدأ معالي السيد وليام روتو نائب رئيس جمهورية كينيا بعد غد الاثنين زيارة للبلاد تستمر ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات مشتركة مع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، وتتناول الزيارة وسائل تطويرالعلاقات الثنائية ببن البلدين .

ويلتقي نائب الرئيس الكيني خلال الزيارة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير، والبروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني ومساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم ويتضمن برنامج السيد روتو زيارة عدد من المؤسسات ومشروعات التنمية في البلاد.