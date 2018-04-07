معتمد محلية السلام بجنوب دارفور يتفقد العائدين طوعياً بعدد من قرى العودة الطوعية بمحليته

محلية السلام 7-4-2018م (سونا) - تفقد الأستاذ الفاضل يحيى إدريس معتمد محلية السلام بولاية جنوب دارفوراليوم قرى العودة الطوعية، قرية مرحبيب وقرية جامع فادار، حيث أبدى العديد من المواطنين استعداهم للعودة إلى قراهم وطالبوا بتوفير الاحتياجات الأساسية من مياه وصحة وتعليم وكان برفقة المعتمد لجنة أمن المحلية ووكيل النيابة والمهندس عيسى باسي معتمد شئون الرئاسة مسؤول ملف العودة الطوعية والشرتاي إبراهيم عبد الله وممثل مفوضية العودة الطوعية ومدير برنامج الدمج وإعادة التوطين وعدد من المنظمات ذات الشأن الإنساني.

وأكد الفاضل يحيى معتمد السلام عودة سبعمائة أسرة نازحة طوعا إلى منطقة فادري بوحدة بلبل أبو جازو الإدارية من معسكرات النازحين وذلك في إطار خطة المحلية لعودة كافة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدأ وقوف حكومته مع المواطنين العائدين إلى قراهم الأصلية وتوفيرالخدمات الأساسية لهم.

ووعد بتنفيذ كافة مطالب المواطنين العائدين المتمثلة في الخدمات الأساسية بالتنسيق مع حكومة الولاية وذلك من أجل استقرار العائدين وتمكينهم من زراعة أراضيهم.

من جانبهم أبدى عدد من المواطنين العائدين سعادتهم وارتياحهم للعودة الطوعية إلى مناطقهم بدلا من حياة المعسكرات وتقدموا بالشكر للمعتمد والوفد المرافق له لاهتمامهم بقضايا المواطنين العائدين إلى قراهم وطالبوا بتوفيرالتقاوي المحسنة حتى يتمكنوا من زراعة وفلاحة أراضيهم.