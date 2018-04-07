وفد من المجلس الوطني ومجلس اللوردات البريطاني في زيارة لجنوب كردفان الثلاثاء المقبل

الخرطوم 7-4-2018م (سونا) -يقوم وفد من المجلس الوطني برئاسة الأستاذ متوكل التيجاني، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس ، الثلاثاء المقبل بزيارة لولاية جنوب كردفان يرافقه مجلس اللوردات البريطاني الذي يزور البلاد حاليا برئاسة محمد إلطاف وعضوية جرهان نورمان والبارونة جنيفر لويس تونق والبارونة دورين لورنس إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الصداقة السودانية البريطانية، وذلك بهدف الوقوف على عملية السلام التي سادت الولاية وفق مخرجات الحوار الوطني وحملة جمع السلاح والاطمئنان على حقوق الإنسان ، كما يلتقي الوفد بالمسؤولين بحكومة الولاية وأعيان الإدارة الأهلية ، كما يزور الوفد بعض المناطق لنقل تجربة التعايش السلمي .