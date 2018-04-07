بمشاركة ممثلين من الدول الإفريقية: ورشة تقييم مخاطر نظم المعلومات في المراجعة تختتم أعمالها بالخرطوم



الخرطوم في 7-4(سونا) - اختتمت اليوم بفندق كورنثيا بالخرطوم ورشة تقييم مخاطر نظم المعلومات في المراجعة التي نظمتها المنظمة الإفريقية لأجهزة الرقابة العليا الناطقة بالإنجليزية (الأفروساي) بالتعاون مع ديوان المراجعة القومي بحضور د. محمد الحافظ نائب المراجع العام لجمهورية السودان .

وثمن د. محمد الحافظ الدور الكبير الذي تضطلع به المنظمة في تطوير و بناء القدرات البشرية في الدواوين الأعضاء وفق المعايير العالمية في مجال تحليل المعلومات في مراجعة الأداء وتقييم مخاطر نظم المعلومات في المراجعة، مبينا أن الورشة تعد استكمالا لمحاولات تقييم لدورات سابقة تم تنظيمها في هذا الصدد، وأضاف أن الورشة تمكن المشاركين من تخفيف وتقليل كل المخاطر التي تحول دون تحقيق الأهداف فيما يتعلق بمراجعة نظم المعلومات.

وقال إنه يمكن تقليل المخاطر من خلال تفعيل وتطبيق كل الضوابط الرقابية المستحدثة لحفظ الأصول والمعلومات ونزاهة البيانات وتوفير المعلومات الموثوقة بشأن المراجعة في الوقت المناسب .

و قال نائب المراجع العام لجمهورية السودان إن السودان انضم لهذه المنظمة في العام 2014م، مبينا أن ديوان المراجعة القومي استفاد من وراء ذلك الكثير، وامتدح اختيار السودان لإقامة هذه الورشة.

وتم في ختام الحفل توزيع الشهادات على المشاركين في الورشة .

وتشير (سونا) إلى أن الدورة شارك فيها ممثلون من دول السودان وجنوب السودان وتنزانيا وجنوب إفريقيا وناميبيا بجانب ميسرين من السوديد وكينيا ويوغندا .



