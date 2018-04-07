مساعد اول رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء في الشيخ صالح الحفيان

الخرطوم في 7-4(سونا)- قدم السيد محمد الحسن الميرغني مساعد أول رئيس الجمهورية والسيد عبدالله المحجوب والسيد الصادق السيد امين الميرغني والوفد المرافق لهم واجب العزاء في الشيخ صالح الحفيان بمنطقة الحفيان بولاية نهرالنيل .

وكشف الشيخ مبارك بركات القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل عن اتصال هاتفي من مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب ومرشد الطريقة الختمية معزيا أسرة الفقيد الراحل وتحدث الشيخ بركات معددا مآثر الفقيد وعن دور الشيخ الحفيان في الدعوة والإرشاد وسرد سيرة رحلته من اليمن الي مصوع الي ان وصل السودان وخدمته للدعوة والإرشاد وتحدث عن الخليفة الراحل الشيخ الصديق الحفيان ودوره في القيام بأعباء الدعوة والإرشاد عبر الطريقة الختمية.

من جهته وصف الشيخ عبدالعاطي الحفيان رحيل الشيخ صالح الحفيان بالأمر الجلل وشكر السادة المراغنه والوفد المرافق لهم علي حضورهم وتعزيتهم في الفقيد.

