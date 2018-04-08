الرئيس البرازيلى الأسبق يصل السجن عقب تسليم نفسه للشرطة

برازيليا 8-4-2018م (رويترز) -وصل الرئيس البرازيلى الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى سجن كوريتيبا جنوب البلاد، مساء السبت، ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لأكثر من 12 عاما بتهمة الفساد، بحسب مشاهد بثها التلفزيون المحلي.

وقد وصل رمز اليسار البرازيلى، والمرشح الأوفر حظا فى الانتخابات الرئاسية التى ستُجرى فى أكتوبر، إلى سجن كوريتيبا على متن مروحية بعد أن كان قد سلّم نفسه فى وقت سابق للشرطة.



وكان هناك مئات من مناهضى لولا يرتدون ملابس صفراء وخضراء ترمز إلى الألوان الوطنية، ينتظرونه أمام السجن، وقد أطلقوا الألعاب النارية فيما صرخ بعضهم "يعيش سيرجيو مورو!" مشيرين بذلك إلى القاضى الذى أمر بسجن لولا.

