قضاة محكمة الضعين الوسطى يؤدون القسم أمام نائب رئيس القضاء

الضعين 8-4-2018م(سونا)- أدي قضاة محكمة الضعين الوسطي القسم أمام مولانا عبد المجيد إدريس نائب رئيس القضاء ومولانا احمد حامدين طبيق رئيس الجهاز القضائي بولاية شرق دارفور وبحضور الأستاذ أنس عمر محمد والي الولاية وأعضاء لجنة أمن الولاية وذلك خلال زيارة نائب رئيس القضاء للولاية.

ودعا مولانا عبدالمجيد إدريس لدى مخاطبته الاحتفال الذي اقيم على شرف زيارته للولاية الى ضرورة تعاون السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعة لتحقيق العدالة وبسط الأمن.

كما أشاد بالتنمية والعمران والاستقرار الأمني الكبير الذي حققته الولاية لافتاً في حديثه إلي أن نيل رئيس القضاء نجمة الإنجاز ونيل السلطة القضائية وسام الإنجاز مثل دافعاً حقيقياً لمزيد من الإنجاز بتطوير وترقية بيئة العمل القضائي.

ومن جانبه أشاد الأستاذ أنس عمر محمد والي ولاية شرق دارفور بمجهودات السلطة القضائية الكبيرة في تحقيق العدالة باعتبارها الملاذ الآمن مشيراً إلي الظروف الصعبة التي مرت بها الولاية و ظل يعمل فيها القضاة بكل ثقة وحيادية.

واعرب مولانا احمد حامدين طبيق رئيس الجهاز القضائي بالولاية عن سعادته بزيارة نائب رئيس القضاء التي تمثل دافعاً لبذل الجهود ، وأكد أن التعاون الجيد بالولاية والفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية ساهم في تهيئة البيئة الصالحة للقضاة لتحقيق العدالة.