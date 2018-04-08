الإصلاح الوطني بالنيل الأبيض: ترشيح البشير 2020م ضمان لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

كوستي 8 - 4 - 2018م ( سونا ) - أكد الأستاذ يونس عبد الله عبودي رئيس حزب الإصلاح الوطني بولاية النيل الأبيض عضو المجلس التشريعي الولائي أن دوافع حزبه لترشيح المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية لدورة رئاسية جديدة في انتخابات 2020م لأنه الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، وقال في تصريح لـ ( سونا ) إن وثيقة العهد والميثاق التي وقع عليها 31 حزبا سياسيا وحركات مسلحة شاركت في الحوار بالولاية وسلمتها لرئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية بالجزيرة أبا تؤكد رغبة أحزاب حكومة الوفاق الوطني في إنفاذ مخرجات حوار الوثبة الذي دعا له الرئيس البشير .

وأضاف أن استمرار البشير في قيادة البلاد هو ضامن للحوار ومواصلة لمسيرة السلام والتوافق والتنمية والاستقرار ، وأشار إلى أن توقيعه على الوثيقة جاء بناءً على مشاورات مع المكتب القيادي للحزب بالخرطوم.

ووصف عبودي زيارة رئيس الجمهورية للولاية بالمهمة وستكون لها ما بعدها خاصة وأن الرئيس وقف على تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية تضاف لسجل إنجازات حكومة الوفاق الوطني.

وأكد أن الولاية من الولايات الواعدة في المجال الزراعي وتحتاج لمزيد من الاهتمام خاصة الاهتمام بمعاش الناس. مثمنا التوافق والانسجام بين كافة الأجهزة التنفيذية والتشريعية والسياسية بالولاية، وتعهد بأن يضطلع المجلس بدوره كاملاً في الرقابة والتشريع لمصلحة إنسان الولاية .

