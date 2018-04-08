شول موين :جمع السلاح حافز للقوى السياسية للمشاركة في انتخابات 2020م

الخرطوم 8-4-2018 (سونا) - قال الأستاذ شول موين الأمين السياسي لدائرة أبيي بحزب المؤتمر الوطني إن جمع السلاح حافز للقوى السياسية لتشارك في الانتخابات المقبلة، مضيفاً أن تفاؤل القوى السياسية والمجتمع المدني أدى إلى نجاح حملة جمع السلاح.

وأوضح في تصريح ل( سونا ) أن قيام الانتخابات وممارسة الديمقراطية في جو آمن بعيداً عن المهددات في كل مناطق السودان هي واحدة من محفزات حكومة الوفاق الوطني، متوقعاً أن تكون انتخابات 2020 أنموذجا في العالم غير مسبوق وذلك لخلو البلاد من المهددات الأمنية وذلك بفضل نجاح تجربة جمع السلاح والتي جعلت كل المناطق آمنة.

وأشار إلى أن حملة جمع السلاح وجدت استجابة كبيرة من كل مكونات المجتمع ووجدت كذلك القبول على المستوى الإقليمي والدولي فضلا عن أنها أجبرت المجتمع الدولي أن يتعامل مع السودان كدولة تدعم السلام الإقليمي والدولي.

وأبان موين أن انتشار السلاح مرتبط بجرائم دولية كالمخدرات والإتجار بالبشر، مضيفاً أن جمعه كان خطوة مهمة تحسب للشعب السوداني لتنفيذها وتفعيلها وتفاعله معها وأنه تم جمع 90% من السلاح طوعا.

وقال إن جمع السلاح ساهم في العودة الطوعية في كل المناطق التي كان انتشار السلاح فيها مهددا أمنيا للمزارع والراعي والمواطن العادي، مبيناً أن الدولة الآن تتجه نحو التطور من أجل رفاهية الشعب.

وحول خطاب الرئيس البشير أمام الهيئة التشريعية القومية في فاتحة أعمال دورة انعقادها السابعة قال شول موين إن خطاب الرئيس البشير كان خطاباً معبراً عن التطور المقبل وعن النقلة الحقيقية والشفافية والمحسوبية وعدم التفريط في الأمن القومي السوداني والعالمي، قائلاً إنه خطاب تاريخي عبر عن قوة الدولة وقوة المرحلة المقبلة .