سفـــيرالسودان بالرياض يستقبل وفد الإدارة العامة للجوازات السودانية

الرياض 8 -4- 2018م ( سونا ) - إستقبل سعادة السفير عبد الباسط بدوي السنوسي سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية ظهر اليوم بمكتبه وفد الإدارة العامة للجوازات والهجرة السودانية الذي يزور المملكة العربية السعودية هذه الأيام برئاسة العميد ربيع يس احمد ، يرافقه العقيد عثمان حسن عثمان ، والنقيب مرتضى سيد احمد الفكي .

و أطلع رئيس الوفد سعادة السفير علي ماتقوم به إدارة الجوازات من مجهودات بتسهيل كافة الاجراءات الخاصة باستخراج الوثائق الهجرية من سجل مدني وجوازات وتأشيرات ووثائق السفر الإضطرارية وكذلك المساهمة في توفيق أوضاع أبناء الجالية بالمملكة .

من جانبة أشاد السفير السنوسي بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والفريق العامل بالسفارة ، مثمناً مايقومون به من خدمات جليلة للمقيمين من أبناء الجالية السودانية بالمملكة ، مؤكداً حرص السفارة على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الرعايا السودانيين .

وحضر اللقاء سعادة السفير أسامة حسن سلمان نائب رئيس البعثة والعميد يحي محمد احمد النور مدير الجوازات بالسفارة .

