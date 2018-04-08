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أخبار محلية - سياسية

د.فيصل يطلع على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بنهر النيل

التاريخ : 08-04-2018 - 12:44:00 مساءً
الخرطوم في 8-4-2018م (سونا)- إطلع الدكتور فيصل حسن إبراهيم، مساعد رئيس الجمهورية، على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بولاية نهر النيل .
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري باللواء حاتم الوسيلة والي ولاية نهر النيل الذي أوضح في تصريحات صحفية أنه قدم تنويرا لمساعد رئيس الجمهورية حول الجهود التي تقوم بها الولاية لإلفاذ المشاريع التنموية والخدمية .
وأبان الوالي أن هذا العام سيكون عام الحسم لقضية المياة بالولاية ومحو الأمية والحكومة الإلكترونية.
ولفت إلى العمل الجاري في تأهيل المشاريع الزراعية والبنى التحتية وتوفير الكهرباء .
وأوضح الوالي أنه أطلع مساعد رئيس الجمهورية على اللقاءات التي عقدتها حكومة الولاية مع الأحزاب السياسية ومدى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
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