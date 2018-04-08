النائب الأول لرئيس الجمهورية يرأس اجتماع اللجنة العليا للعمل الصيفي

الخرطوم في 8-4-2018م (سونا)- رأس النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا للعمل الصيفي بحضور مساعدي رئيس الجمهورية اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي والسيد موسى محمد أحمد وعدد من السادة الوزراء.

وأوضح المهندس عمار علاء الدين رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين في تصريحات صحفية أن الاجتماع أجاز تقرير أداء اللجنة للعام الماضي وخطتها للعام 2018 م والتي اشتملت على جملة من المشروعات والبرامج التي تخدم الطلاب والمجتمع، مبينا أن الاجتماع وجه بإيلاء أهمية قصوى لشريحة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن النائب الأول أكد رعاية الدولة لبرامج ومشروعات العمل الصيفي لهذا العام.

وقال إن النائب الأول لرئيس الجمهورية وجه ولاة الولايات بتنزيل خطة العمل الصيفي للمستويات القاعدية.

وأمن الاجتماع على استضافة ولاية غرب دارفور لنشاط العمل الصيفي المركزي الذي سيتم افتتاحه في منتصف أبريل الجاري والذي يأتي تحت شعار (الطلاب عقول مبدعة وسواعد منتجة).