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أخبار محلية - سياسية

حسبو يجدد حرص الدولة على تحقيق الأمن وبسط هيبة الدولة في ولايات دارفور

التاريخ : 08-04-2018 - 02:09:00 مساءً
الخرطوم فى 8-4-2018م (سونا) - جدد حسبو محمد عبد الرحمن، نائب رئيس الجمهورية، حرص الدولة على تحقيق الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة في ولايات دارفور.
واطلع نائب رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري بوالي ولاية جنوب دارفور المهندس آدم الفكي، على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بالولاية والترتيبات الجارية لاستضافة الولاية للدورة المدرسية المقبلة ، بجانب عمليات العودة الطوعية التي تشهدها الولاية.
وقال الوالي في تصريحات صحفية إن نائب رئيس الجمهورية سيقوم بزيارة إلى الولاية خلال الفترة المقبلة في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لجمع السلاح ، بجانب المشاركة في بعض المصالحات القبلية في الولاية .
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