تنوير صحافي لليوناميد ظهر غد الاثنين بمقرها بالفاشر

الخرطوم 8-4-2018م (سونا)- يزورالسودان في الفترة من 7 إلى 10 أبريل الحالي كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، السفير إسماعيل شرقي. وسيكون السودان محطتهما الأولى ضمن جولة إقليمية تشمل جمهورية إفريقيا الوسطى وأثيوبيا.

وذكرت بعثة اليوناميد في بيان صحافي أصدرته اليوم أنه سيُعقدُ تنويراً صحافياً في الساعة الثالثة والنصف من يوم غد الاثنين برئاسة بعثتها بالفاشر.

وأبان البيان أن الصحافيين المقيمين بالخرطوم يمكنهم تغطية التنوير من مكتب البعثة بضاحية المنشية بالخرطوم عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

والدعوة عامة لكافة وسائل الإعلام.



