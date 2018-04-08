الخرطوم 8-4-2018م (سونا)- أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم تأجيل القمة التأسيسية للتجمع الاقتصادي للقرن الإفريقي التي كان مقررا انعقادها في الخرطوم يومي 11 و12 أبريل الجاري لمناقشة معاهدة إنشاء التجمع والتوقيع على وثائقه لتعقد في وقت لاحق تتفق عليه الدول الخمس والتي سبق وأن رحبت بشدة بمبادرة التجمع الاقتصادي.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن التأجيل جاء بالنظر لتزامن القمة المقترحة مع القمة العادية للجامعة العربية التي تتمتع ثلاث من دول القرن الإفريقي بعضويتها (السودان ، جيبوتي والصومال) والتي ستعقد في الظهران بالمملكة العربية السعودية يومي 14 و15 أبريل الجاري.

وأكدت رئاسة الجمهورية أهمية القمة التي تؤسس لتعاون وتكامل اقتصادي بين دول الإقليم لتنمية ورفاهية شعوبها ، وشددت على حرص السودان على مشاركة كل قادة دول الإقليم في القمة التي تؤسس لمرحلة جديدة ، وتشكل نقطة انطلاق للتعاون والتكامل بين دول القرن الإفريقي.

وأوضحت رئاسة الجمهورية استعداد السودان لانعقاد القمة في أي موعد تتفق عليه دول الإقليم.

