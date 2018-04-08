الشايب يؤكد ضرورة الاتفاق في صياغة الدستور



الخرطوم 8-4-2018 م (سونا) -أكد الأستاذ محمد أحمد حامد الشايب رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالمجلس الوطني رئيس حزب التحرير والعدالة القومي بولاية الخرطوم، ضرورة الاتفاق على صياغة دستور يتفق حوله الجميع، قائلاً إننا محتاجون لتقديم تنازلات كسودانين لبعضنا البعض وأن نتواضع في لجنة قومية للدستور يشارك فيها الجميع، قائلا " ولنختلف في كل شئ ولكن يجب أن نتفق على صياغة دستور نتفق عليه جميعاً".

وأضاف في تصريح لـ(سونا) أن خطاب الرئيس البشير أمام الهيئة التشريعية القومية في فاتحة أعمال دورة إنعقادها السابعة تناول محوراً مهماً يتعلق بالإصلاح الشامل للدولة والسياسات المتبعة في إدارة الشأن

السودانى .

وقال إن خطاب البشير حول الدستور الدائم أكد على أن يشترك في إعداده الجميع وكافة قوى المجتمع ليكون مرضيا لكل سوداني .

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