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أخبار محلية - سياسية

نائب رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم يطوف على شعبة أساس الحارة ( 17) بأمبدة بعد غد

التاريخ : 08-04-2018 - 02:59:00 مساءً
الخرطوم 8-4-2018م ( سونا ) - يبدأ الأستاذ محمد حاتم سليمان نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم يوم بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، طوافا تنظيميا على شعبة أساس الحارة
( 17) الأزهر بمنطقة البقعة غرب - محلية أمبدة ، للوقوف على المبادرات التنظيمية و الخدمية و الدعوية والاقتصادية .
ويعقد خلاله لقاءً مع المكتب التنفيذي لشعبة الأساس ومجلس الشورى ومجلس التنسيق والقيادات
وعضوية الحزب .
ويرافق سيادته الأستاذ عبد اللطيف عبد الله فضيلي رئيس حزب المؤتمر الوطني و نائبه الأستاذ معتصم محمد الشيخ .
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