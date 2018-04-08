السودان يشارك في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة في دورته الأولى

الخرطوم 8-4-2018م (سونا) - شارك السودان في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة في دورته

الأولى حول إستقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين وأحترام قواعد سير العدالة.

ومثل السودان في هذا المؤتمر وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل .

وقال السيد وزير العدل لدى مخاطبته المؤتمر ممثلا للدول المشاركة التي إختارته لإلقاء برقية شكر للعاهل المغربي من بين 80 دولة و 4 وزيرا وأكثر من 1600مشارك، إن رعاية المملكة المغربية للمؤتمر كان لها أثرا بالغا في نجاح أعماله، مضيفا أن توجيهات الرسالة الملكية شكلت قيمة مضافة حقيقية في فعالياته وأشتملت كذلك على مضامين متقدمة بشأن تفعيل استقلال السلطة القضائية وتطويرها .

وأبان د. جميل أن المؤتمر يمثل حدثا تاريخيا عظيما وفرصة للتعرف على ما تشهده المملكة المغربية من تقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والمجتمعية وكذلك الإصلاحات الكبيرة، مشيرا إلى تقدير الدول المشاركة للجهود الجادة التي بذلتها وتبذلها المغرب في سبيل الإصلاح الشامل للمنظومة العدلية بكل مكوناتها وتوطيد إستقلال السلطة القضائية وإرساء دعائمها.

وأوضح أن المؤتمر شكل سانحة لكل المشاركين لتبادل الرؤى والتجارب لمواجهة التحديات التي تواجه العدالة المعاصرة، معبرا عن أمنيات المشاركين بالنجاح والتقدم والازدهار للمغرب.

وكان المؤتمر قد أصدر إعلان مراكش حول إستقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين وأحترام سير العدالة، حيث دعا المشاركون إلى ضمان تفعيل إستقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق بما يحقق تعزيز الثقة في القضاء بإعتباره الحصن المنيع لدولة القانون.

وطالب المشاركون بمواكبة إصلاح أنظمة العدالة للتطورات العميقة التي يشهدها العالم المعاصر وتحديث التشريعات وملاءمتها للالتزامات الدولية خاصة ذات الصلة منها بحقوق الإنسان حتى تتمكن العدالة من القيام بدورها كاملا في حماية الحقوق والحريات.

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