مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني يطلع على برامج ولاية الخرطوم وخططها المستقبلية



الخرطوم 8-4-2018 م (سونا) -اطلع مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول مهندس أمن صلاح عبد الله محمد صالح لدى لقائه بوالي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، على برامج الولاية وخططها المستقبلية وموقف تنفيذها بالتركيز على مشروع الخرطوم أرض الفرص الاستثمارية الذي طرحته ولاية الخرطوم كخيار علمي جاذب ومشجع لكل أشكال الاستثمارات لرؤوس الأموال السودانية والأجنبية .

وتناول اللقاء مشروعات تطوير مدينة الجيلي الصناعية ومدينة الصناعات الجلدية ومشروعات سكن العاملين بمدينة الجيلي الصناعية ومشروع محطة الطاقة الشمسية ومشروعات الجسور الطائرة والجسور النيلية ومشروعات تطوير الواجهات النيلية ومشروعات إنشاء وتأهيل الطرق وكذلك مشروعات إنشاء محطات المياه ومنظومات الصرف الصحي السطحي ومشروعات تطوير الإنتاج الريفي، كما أوضح العرض تكلفة المشاريع والعائد منها والأرباح المنتظرة حسب الفترات الزمنية.

وثمن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني جهد ولاية الخرطوم وعلميتها وتخطيطها المقدر الذي يرمي إلى نقلة حقيقية لتغيير وجه العاصمة والولاية ككل .

ف ع

