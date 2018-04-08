القطاع السياسي بالوطني بالنيل الأبيض : زيارة البشير حققت جملة من المكاسب السياسية والخدمية والاقتصادية



كوستي في 8 - 4 - 2018م ( سونا ) - أكد الأستاذ عوض الطاهر علي رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني بولاية النيل الأبيض أن زيارة رئيس الجمهورية للولاية مؤخراً حققت جملة من المكاسب السياسية والاقتصادية والخدمية .

وقال رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني لدى ترؤسه بأمانة حزب المؤتمر الوطني بمدينة ربك اليوم اجتماع القطاع إن تسليم الأحزاب السياسية وقيادات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية ومديري الجامعات بالولاية وثائق عهد وميثاق لتاييد ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة في انتخابات 2020م تؤكد جدية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرصها على استمرار الرئيس لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال مسيرة التنمية والخدمات .

من جهته أكد الدكتور السماني دفع الله رئيس حزب المؤتمر الوطني بمحلية القطينة ومعتمد المحلية أن زيارة رئيس الجمهورية حققت نجاحا كبيراً في التفاف الجماهير مع القيادة ، وثمن سيادته الدور الذي اضطلعت به الأجهزة الإعلامية في تغطية فعاليات الزيارة .

ف ع

